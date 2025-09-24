Окрім того, ексголовнокомандувач ЗСУ назвав причини, чому так сталося. Про це Валерій Залужний написав у колонці для видання ZN.ua, передає 24 Канал.

До теми Офіцер ЗСУ розкрив проміжні результати операції біля Добропілля

Що розповів Залужний про контрнаступ ЗСУ у 2023 році?

Валерій Залужний, відвідуючи міжнародну виставку DSEI-2025 у Лондоні, зазначив, що події 2023 року стали для нього, "якщо не роковими, то точно знаковими".

Ексголовнокомандувач розповів, що його стаття у британському виданні The Economist якраз у листопаді 2023 року і мала підштовхнути наших партнерів до переосмислення сучасних форм бойових дій і перебудови власних доктрин.

На переконання генерала, Україні потрібен був час для перехоплення саме технологічної ініціативи, чого за відсутності сучасних технологій самотужки зробити було неможливо. Тому і розроблена стратегія стратегічної оборони на 2024 рік також потребувала підтримки партнерів. Але все склалося інакше.

Сам контрнаступ, як пише Залужний, супроводжувався "спробою перетворити такий важкий елемент війни на реаліті-шоу, де спочатку наші плани в дивний спосіб потрапили до Росії, а потім його перебіг коментували в режимі онлайн різного роду віщуни й пророки, які згодом опинялися під санкціями або в розшуку".

Провал цих планів я й досі боляче відчуваю. Проте головне – конче необхідно було винести уроки й негайно змінити стратегію. Стратегію, яка дала б можливість вижити в абсолютно новій війні,

– зауважив Валерій Залужний.

Які причини провалу контрнаступу описав Залужний?

Як пише ексголовнокомандувач ЗСУ, основним фактором, що визначив ступор у бойових діях під час наступальної операції 2023 року, була насамперед "класична нестача сил і засобів угруповань, що проводили наступальні дії".

Для прориву такого фронту противника необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви, які здатні швидко увійти у сформований прорив і вийти в оперативний простір, перш ніж підійдуть резерви противника для контрнаступу або буде організовано нову лінію оборони,

– пояснив Залужний.

Однак він зауважив, що з об'єктивних і суб'єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли.

За даними Валерія Залужного, така нестача сил і засобів зумовлена розосередженням уже підготовленого наступального угруповання за іншими напрямками, а також створенням сухопутних компонентів для ведення бойових дій з інших міністерств і відомств і, як наслідок, їхньою неповною готовністю до ведення саме сучасних бойових дій.

"Також це стало можливим через нерозуміння деякими командирами важливості заміни боєздатних підрозділів і підготовки їх саме до наступальних дій", – сказав генерал.

Зверніть увагу! Валерій Залужний таким чином фактично підтверджує розслідування The New York Times, у якому зазначалося, що перед контрнаступом тодішній командувач Сухопутних військ, а нині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перекинув частину сил на схід, під Бахмут у Донецькій області, хоча початкові плани передбачали головним напрямком наступу – Мелітополь.

Залужний підкреслив, що недостатній, а інколи й відсутній мінімальний рівень озброєння створених військових частин, повністю залежав від бачення і можливостей наших партнерів.

Також генерал вказує на "багатошарові й високорозвинені в інженерному плані" оборонні рубежі росіян і високу ефективність БпЛА, які давали країні-агресорці можливість виявляти концентрацію української бронетехніки й живої сили та перекидати резерви на очікувані напрямки ударів.

Що говорили в Україні та світі про контрнаступ ЗСУ 2023?