Натомість на Добропільському напрямку українські війська досягли відчутних результатів. Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, що кілька підрозділів росіян опинилися в оперативному оточенні, а українські сили змогли звільнити значні площі території.

Ситуація на Покровському напрямку

Бої тривають на південь від Покровська, зокрема на відтинку від Удачного до Шевченка. Російські війська намагаються просуватися малими групами по кілька людей, шукаючи слабкі місця в обороні.

На південь від Покровська ворог масово застосовує керовані авіабомби, авіація задіяна дуже активно,

– пояснив Андрій Ткачук.

Українські підрозділи відповідають застосуванням FPV-дронів, щоб знищувати диверсійні групи у відкритій місцевості й між посадками. Завдяки цьому більшість спроб проникнення в тил було зірвано.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Успіхи біля Добропілля

На Добропільському напрямку українські війська змогли стабілізувати ситуацію та просунутися вперед. Це стало можливим завдяки злагодженим діям підрозділів Нацгвардії "Азов", ДШВ, 79-ї та 82-ї бригад.

В оперативному оточенні є кілька підрозділів росіян. 51 армія росіян має серйозні проблеми через успішні дії наших штурмових підрозділів саме на Добропільському напрямку,

– наголосив Андрій Ткачук.

Загалом українським силам вдалося звільнити близько 160 км² території. Найближчим часом можна очікувати подальших позитивних змін на карті бойових дій у цьому районі.

Проміжні результати операції

Добропільська операція вже показує відчутні результати. Успішні дії українських підрозділів дозволили оточити російські сили та відтіснити ворога з кількох позицій.

Добропільська операція вже дає результат, і ми можемо оцінювати його з обережним оптимізмом,

– підкреслив Андрій Ткачук.

Завдяки злагодженій роботі різних родів військ вдається не лише стримувати просування ворога, а й створювати умови для подальших наступальних дій. Це формує основу для зміни ситуації на північ від Покровська.

Ситуація на фронті: успіхи ЗСУ та провали росіян