Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на LIGA.net.

Що відомо про тактичний провал росіян на фронті?

За словами Гнатова, дії росіян на Південно- і Північно-Слобожанських напрямках можна розглядати як тактичний провал, оскільки кинуті для наступу ворожі сили не досягли очікуваних результатів.

Ця картинка про нібито шалені успіхи російської армії життєво необхідна диктаторському режиму Володимира Путіна, щоби спонукати населення до продовження війни,

– пояснив начальник Генштабу ЗСУ.

Він також додав, що щодня окупанти зазнають великих втрат, що фіксується в зведеннях Генштабу ЗСУ та доповідях головнокомандувача Олександра Сирського.

Цікаво! Станом на ранок 22 вересня 2025 року, за звітом Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 101 610 військових, 11 193 танки, 23 281 бойову броньовану машину, 32 952 артилерійських системи, 1 492 РСЗВ, 422 літаки, 1 218 засобів ППО тощо.

Однак, попри безперспективність операцій противника на окремих напрямках, він має можливість поповнювати ресурси й людський запас.

Вони не зупиняються перед жодними провалами для того, щоб просунутися на 50 – 100 метрів, втрачаючи водночас 200, 300 своїх солдатів,

– зазначив Гнатов.

