ЗСУ стримують спроби росіян штурмувати позиції. Про це пише 24 Канал з посиланням на 225-й окремий штурмовий батальйон.

Звільнення Олексіївки на Сумщині: що відомо?

Українські сили оборони 21 вересня повідомили, що в різних частинах Олексіївки Сумської області встановили державні прапори. Це свідчить про поступове відновлення контролю над населеним пунктом.

Під ниття російських адмінів у різних точках Олексіївки Сумської області з'являються українські прапори,
– йдеться в повідомленні.

Російські підрозділи намагаються утримати позиції, проте їхні зусилля є марними. Українські захисники ліквідовують окупантів, які не мають можливості відступити.

За даними ЗСУ, російські солдати перебувають у тяжкому становищі – без достатніх запасів води та їжі.

Які нещодавні успіхи України на фронті?

  • Українські оборонці нещодавно звільнили село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей. ЗСУ ліквідували ворожі ДРГ та підняли державний прапор над населеним пунктом.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку українські війська протягом серпня 2025 року повернули у п'ять разів більше територій, ніж втратили.

  • Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу заявив, що Росія планувала створити буферну зону в Сумській і Харківській областях. Однак українські сили перехопили ініціативу, і ворог перекидає війська на інші напрямки.