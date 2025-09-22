ЗСУ стримують спроби росіян штурмувати позиції. Про це пише 24 Канал з посиланням на 225-й окремий штурмовий батальйон.
Звільнення Олексіївки на Сумщині: що відомо?
Українські сили оборони 21 вересня повідомили, що в різних частинах Олексіївки Сумської області встановили державні прапори. Це свідчить про поступове відновлення контролю над населеним пунктом.
Під ниття російських адмінів у різних точках Олексіївки Сумської області з'являються українські прапори,
– йдеться в повідомленні.
Звільнення Олексіївки на Сумщині: дивіться відео
Російські підрозділи намагаються утримати позиції, проте їхні зусилля є марними. Українські захисники ліквідовують окупантів, які не мають можливості відступити.
За даними ЗСУ, російські солдати перебувають у тяжкому становищі – без достатніх запасів води та їжі.
Які нещодавні успіхи України на фронті?
Українські оборонці нещодавно звільнили село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей. ЗСУ ліквідували ворожі ДРГ та підняли державний прапор над населеним пунктом.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку українські війська протягом серпня 2025 року повернули у п'ять разів більше територій, ніж втратили.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу заявив, що Росія планувала створити буферну зону в Сумській і Харківській областях. Однак українські сили перехопили ініціативу, і ворог перекидає війська на інші напрямки.