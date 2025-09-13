Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 425 окремий штурмовий полк "Скеля".

Що відомо про деокупацію Філії на Дніпропетровщині?

Бійці розповіли, як це відбувалося.

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. У результаті село Філія звільнено від російських окупантів. Там знову майорить український прапор,

– ідеться в їхньому повідомленні.

Показуємо Філію на карті України

Бійці "Скелі" розповіли, що російські диверсанти хотіли провести у Філії "піар-акцію", тобто почепити свій прапор на одному з будинків. Тож військові отримали задачу знищити ДРГ та повернути в селище український прапор.

І вони успішно зробили це. Російський прапор скинули з будівлі, натомість повісили синьо-жовтий стяг.

Довідка. Росіяни писали, що захопили Філію 24 серпня 2025 року. Та українська сторона не підтверджувала це. На 12 вересня у Генштабі повідомляли, що Філія – один з тих населених пунктів, де спостерігається найбільша активність.

Що відбувається на фронті зараз?