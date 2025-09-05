Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він пояснив, що росіяни перекидають 155-ту бригаду, яка була "хребтом" наступальної операції в Сумській та Курській областях.

Які напрямки стануть ключовими?

Він додав, що присутність українських військ на території Росії все ще зберігається. Росіяни перекидають сили, зокрема щоб тиснути на інших напрямках.

"Вони залишать сили для того, щоб тиснути у напрямку Запоріжжя, аби ми не перекидали туди свої резерви. Але також усі найкращі свої частини – залишки частин, зокрема зі складу ВДВ і морської піхоти – вони концентрують на цих напрямках: Костянтинівка, напрямок Добропілля і напрямок Покровськ-Мирноградської агломерації. Адже після наших контратакувальних дій їхні плани суттєво загальмувалися", – розповів Дмитро Жмайло.

Він додав, що, ймовірно, Володимир Путін вже отримав інформацію: бої тривають не в Костянтинівці, в оточенні Покровського є проблеми, а взяття Куп'янська також потребує часу. Через це росіяни прориваються в Куп'янськ, щоб фотографуватися зі своїми прапорами, і гинуть саме за цю забаганку.

Скоріше за все, у Кремлі подають ситуацію як більш оптимістичну, ніж вона є насправді для росіян. Просування ворога на багатьох напрямках зупинене: атаки тривають, але просування немає. Темпи їхнього просування вздовж 1 200-кілометрової лінії фронту вимірюються сотнями метрів і становлять приблизно до 10 кілометрів на добу.

У листопаді, навіть під час піку наступальних кампаній, росіяни могли проходити 40 – 45 кілометрів на добу.

Тому вони дійсно накопичують ресурс. У них зараз є проблеми з мобілізацією та рекрутингом, адже це крива, яка не є сталою. Через це вони зменшують свої апетити й намагаються зосередитися на ключових точках. Покровськ і Костянтинівка, скоріше за все, стануть головними цілями їхньої наступальної кампанії. Ну і, звісно, Куп'янськ, де вони вже підійшли й бої фактично тривають на околицях,

– пояснив Жмайло.

Він додав, що росіянам потрібен не сам Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий, який розташований південніше. Це дозволило б їм забезпечувати логістику своїх військ так, як вони робили у 2022 році до деокупації, якою командував теперішній Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться по карті

Також Жмайло нагадав, що ЗСУ встояли літню наступальну кампанію. Осіння наступальна кампанія теж буде важкою, але шанс триматися є. Головне – не посипатися всередині й далі підтримувати українську армію. А для цього, зокрема, він закликав донатити на потреби бійців підрозділу "Сталевий кордон" Держприкордонслужби – на дрони з оптоволоконним керуванням.

Що відомо про літній наступ росіян?