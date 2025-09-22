ВСУ сдерживают попытки россиян штурмовать позиции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 225-й отдельный штурмовой батальон.

Смотрите также Операция "Труба": полковник запаса ответил, как предотвратить подобную тактику врага

Освобождение Алексеевки на Сумщине: что известно?

Украинские силы обороны 21 сентября сообщили, что в разных частях Алексеевки Сумской области установили государственные флаги. Это свидетельствует о постепенном восстановлении контроля над населенным пунктом.

Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги,

– говорится в сообщении.

Освобождение Алексеевки в Сумской области: смотрите видео

Российские подразделения пытаются удержать позиции, однако их усилия тщетны. Украинские защитники ликвидируют оккупантов, которые не имеют возможности отступить.

По данным ВСУ, российские солдаты находятся в тяжелом положении – без достаточных запасов воды и пищи.

Какие недавние успехи Украины на фронте?