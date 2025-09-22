ВСУ сдерживают попытки россиян штурмовать позиции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 225-й отдельный штурмовой батальон.
Освобождение Алексеевки на Сумщине: что известно?
Украинские силы обороны 21 сентября сообщили, что в разных частях Алексеевки Сумской области установили государственные флаги. Это свидетельствует о постепенном восстановлении контроля над населенным пунктом.
Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги,
– говорится в сообщении.
Освобождение Алексеевки в Сумской области: смотрите видео
Российские подразделения пытаются удержать позиции, однако их усилия тщетны. Украинские защитники ликвидируют оккупантов, которые не имеют возможности отступить.
По данным ВСУ, российские солдаты находятся в тяжелом положении – без достаточных запасов воды и пищи.
Какие недавние успехи Украины на фронте?
Украинские защитники недавно освободили село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей. ВСУ ликвидировали вражеские ДРГ и подняли государственный флаг над населенным пунктом.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении украинские войска в течение августа 2025 года вернули в пять раз больше территорий, чем потеряли.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала заявил, что Россия планировала создать буферную зону в Сумской и Харьковской областях. Однако украинские силы перехватили инициативу, и враг перебрасывает войска на другие направления.