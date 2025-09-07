Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Александра Сырского. Главнокомандующий ВСУ отметил, что только на Покровском направлении за неделю защитники отбили около 350 вражеских атак.

Сколько территории удалось освободить Силам обороны в августе?

Как сообщил Сырский, россияне сосредоточили основные усилия на Покровском направлении, где пытаются атаковать украинские позиции. Однако воинам Сил обороны удается удерживать определенные рубежи, уничтожать живую силу и технику врага и вести штурмовые действия.

По словам главнокомандующего ВСУ, украинские военные потеряли на этом направлении 5 квадратных километров за август, и одновременно им удалось восстановить контроль над 26 квадратными метрами территории.

Подобное соотношение в нашу пользу наблюдается также вблизи Доброполья.

Выслушал доклады командиров на местах, в частности по вопросам, требующих безотлагательного решения. Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны. Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации,

– написал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ наградил за отличную службу воинов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады и 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Что происходит на фронте: последние новости