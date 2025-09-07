Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Читайте также Минус более 900 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 7 сентября
Что происходит на разных направлениях фронта?
- 6 сентября российские войска продолжили наступательные операции в Сумской и Курской областях, но не продвинулись вперед.
- Враг также атаковал на севере Харьковской области, но не достиг подтвержденного продвижения.
- По данным ISW, российская армия продолжила ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного, однако успеха не имела.
- Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные материалы свидетельствуют, что оккупанты, вероятно, зашли на северо-запад Купянска после того, как министерство обороны России пыталось выдать ограниченные проникновения за устойчивые успехи.
Видео, опубликованное 5 сентября, зафиксировало удар украинского дрона по российской позиции в здании на северо-западе Купянска, что подтверждает: враг, вероятно, закрепился там на передовых рубежах. Это видео отличается от кадров, которые недавно распространило минобороны России, пытаясь подкрепить преувеличенные заявления о своих продвижениях.
- Россияне продолжили ограниченные наступательные операции в направлении Боровой, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Недавно украинские и российские войска продвинулись в направлении Лимана. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска незначительно продвинулись в западном Заречном (к северо-востоку от Лимана). Между тем россияне продвинулись в южном Шандриголовом (к северо-западу от Лимана) и достигли восточного (левого) берега реки Нетриус.
Аналитики отмечают, что оккупанты, вероятно, стремятся форсировать реку Нетриус и заставить украинские войска отступить на более оборонительные позиции вдоль восточного берега реки Оскол.
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении 6 сентября, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Враг также атаковал в тактическом районе Константиновка – Дружковка 6 сентября, но не продвинулся.
- Оккупационная армия недавно продвинулась на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Миролюбовки (к северо-востоку от Покровска) во время усиленного механизированного штурма.
Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северо-западном Удачном (к юго-западу от Покровска).
- Россияне 6 сентября продолжили наступательные операции в направлении Новопавловки, но успеха не имели.
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 5 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты имели успехи в восточном Январском (к юго-востоку от Великомихайловки).
- Российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области северо-восточнее Гуляйполя, вблизи Обратного, Темировки и Ольговского 5 и 6 сентября, но не продвинулись.
- Оккупанты также атаковали в западной части Запорожской области 6 сентября, однако безрезультатно.
- Российские войска продолжили ограниченные атаки на Херсонском направлении 5 и 6 сентября, но без изменений на линии фронта.
Россияне пытаются захватить Покровск: последние новости
- Российское командование перебросило в Покровск опытные подразделения морской пехоты и скорректировало тактику действий. Враг пытается просачиваться в город единичными или небольшими группами. В то же время россияне пытаются избежать боя с передовыми позициями ВСУ.
- По данным бойцов ДШВ, захватчики планируют "решающий прорыв" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевой целью российской армии защитники Украины называют захват агломерации Покровск – Краматорск – Славянск.
- Недавно после полной зачистки от врага поселка Удачного ВСУ установили там украинский флаг. Операция освобождения длилась 2 недели, над ней работал полк "Скала".