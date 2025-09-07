Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається на різних напрямках фронту?

6 вересня російські війська продовжили наступальні операції в Сумській і Курській областях, але не просунулися вперед.



Ворог також атакував на півночі Харківської області, але не досяг підтвердженого просування.



За даними ISW, російська армія продовжила обмежені наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, однак успіху не мала.



Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні матеріали свідчать, що окупанти, ймовірно, зайшли на північний захід Куп'янська після того, як міністерство оборони Росії намагалося видати обмежені проникнення за стійкі успіхи.

Відео, опубліковане 5 вересня, зафіксувало удар українського дрона по російській позиції в будівлі на північному заході Куп'янська, що підтверджує: ворог, ймовірно, закріпився там на передових рубежах. Це відео відрізняється від кадрів, які нещодавно поширило міноборони Росії, намагаючись підкріпити перебільшені заяви про свої просування.

Росіяни продовжили обмежені наступальні операції в напрямку Борової, але не досягли підтвердженого просування.



, але не досягли підтвердженого просування. Нещодавно українські та російські війська просунулися в напрямку Лимана. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що українські війська незначно просунулися у західному Зарічному (на північний схід від Лимана). Тим часом росіяни просунулися в південному Шандриголовому (на північний захід від Лимана) та досягли східного (лівого) берега річки Нетриус.

Аналітики зазначають, що окупанти, ймовірно, прагнуть форсувати річку Нетриус та змусити українські війська відступити на більш оборонні позиції вздовж східного берега річки Оскіл.

Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку 6 вересня, але не досягли підтвердженого просування.



Ворог також атакував в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка 6 вересня, але не просунувся.



6 вересня, але не просунувся. Окупаційна армія нещодавно просунулася на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 вересня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися на північ від Миролюбівки (на північний схід від Покровська) під час посиленого механізованого штурму.

Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному Удачному (на південний захід від Покровська).

Росіяни 6 вересня продовжили наступальні операції в напрямку Новопавлівки, але успіху не мали.



Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Великомихайлівки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що окупанти мали успіхи у східному Січневому (на південний схід від Великомихайлівки).



Російські війська продовжили наступальні операції на сході Запорізької області на північний схід від Гуляйполя, поблизу Обратного, Темирівки та Ольгівського 5 та 6 вересня, але не просунулися.



Окупанти також атакували в західній частині Запорізької області 6 вересня, однак безрезультатно.



6 вересня, однак безрезультатно. Російські війська продовжили обмежені атаки на Херсонському напрямку 5 та 6 вересня, але без змін на лінії фронту.

