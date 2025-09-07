За прошедшие сутки было 170 боестолкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 7 сентября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили 7 атак врага. Россияне 9 раз ударили из авиации и сбросили 23 управляемые авиационные бомбы. Также противник совершил 245 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском произошло 7 атак противника в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении захватчики наступали 6 раз. Штурмовые действия остановили в районе Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении было 12 атак, во время которых враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Торского и в сторону Шандриголово и Дерилово.

На Северском направлении удалось отбить 14 атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки.

Бои вблизи Северска: карта

На Краматорском направлении за сутки произошло 10 боевых столкновений. Российские оккупанты двигались к Бондарному, Веролюбовке, Ступочкок и Белой Горе.

На Торецком направлении враг атаковал 13 раз в районах Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении украинские бойцы остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах Шахматного, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Лысовки, Котлиного, Удачного, Дачного и в сторону Мирнограда, Родинского, Покровска, Звериного, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.

Ситуация возле Покровска сегодня: показываем на карте

На Новопавловском направлении противник наступал 26 раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филиала, Александрограда, Новоселовки, Сосновки.

Россияне проводят наступления на Новопавловском направлении: карта фронта

На Ореховском направлении россияне совершили одну попытку прорвать оборону защитников в сторону Степногорска.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и поразили два пункта управления и два артиллерийских средства противника. Потери российских захватчиков составили 970 человек.

Какие изменения произошли на фронте в последнее время?