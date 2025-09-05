Недавно они продвинулись на Днепропетровщине и Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где имеют продвижение россияне?

Днем 5 сентября в DeepState обновили карту. По ее данным, россияне продвинулись вблизи Январского в Днепропетровской области. Также они имели продвижение возле села Красное Первое на Харьковщине.

Российские военные продвинулись вблизи Январского: ситуация на карте

Оккупанты имели продвижение недалеко от Красного Первого: смотрите на карте

Кроме этого, аналитики уточнили ситуацию в районе Степной Новоселовки на Харьковщине и Малой Токмачки в Запорожской области.

Ситуация вблизи Степной Новоселовки: смотрите на карте

В DeepState уточнили ситуацию возле Малой Токмачки: карта фронта

