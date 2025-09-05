Недавно они продвинулись на Днепропетровщине и Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также ВСУ продвинулись сразу на 4 направлениях: обзор фронта от ISW
Где имеют продвижение россияне?
Днем 5 сентября в DeepState обновили карту. По ее данным, россияне продвинулись вблизи Январского в Днепропетровской области. Также они имели продвижение возле села Красное Первое на Харьковщине.
Российские военные продвинулись вблизи Январского: ситуация на карте
Оккупанты имели продвижение недалеко от Красного Первого: смотрите на карте
Кроме этого, аналитики уточнили ситуацию в районе Степной Новоселовки на Харьковщине и Малой Токмачки в Запорожской области.
Ситуация вблизи Степной Новоселовки: смотрите на карте
В DeepState уточнили ситуацию возле Малой Токмачки: карта фронта
Война России с Украиной: коротко о ситуации на фронте
- 2 сентября стало известно, что российские войска оккупировали Воскресенку в Донецкой области и продвинулись вблизи Малиевки на Днепропетровщине и Каменки в Харьковской области.
- Впоследствии в DeepState сообщили, что украинские силы смогли дать отпор россиянам и отбросили их от поселка Толстое в Донецкой области. Однако российские войска продвинулись на Новопавловском направлении.
- Несмотря на успехи оккупантов, в августе 2025 года темпы российской оккупации упали на 18%. Захватчикам удалось захватить лишь 464 квадратных километров. Аналитики отмечают, что прирост оккупированных территорий за почти три года практически равен нулю.