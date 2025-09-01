Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какие сейчас темпы российской оккупации?

В июле враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3-го октября 2022 года перед наступлением Сил Обороны на Дудчаны.

Аналитики отметили, что прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю.

Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период,

– написали в DeepState.

Специалисты снова решили сделать корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:

Новопавловский – 38% от всех квадратных километров (16% штурмовых действий за месяц);

Лиманский – 27% квадратных километров (17% штурмовых действий);

Покровский – 19% квадратных километров (33% штурмовых действий);

Торецкий – 9% квадратных километров (6% штурмовых действий);

Северский – 3% квадратных километров (4% штурмовых действий);

Краматорский – 3% квадратных километров (3% штурмовых действий);

Запорожье – 1% квадратных километров (1% штурмовых действий);

Купянский – 0,4% квадратных километров (5% штурмовых действий);

Сумской – 0% квадратных километров (7% штурмовых действий).

Динамика российской оккупации / Фото DeepState

Выводы аналогичны июлю. По словам аналитиков, в данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать. Новопавловский, в свою очередь, является наиболее проблемным и там враг меньшей кровью, имеет большие успехи. Проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряно большую часть Серебрянского леса.

Какова сейчас ситуация на фронте?