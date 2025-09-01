Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россия оккупировала два села на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Какие сейчас темпы российской оккупации?

В июле враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3-го октября 2022 года перед наступлением Сил Обороны на Дудчаны.

Аналитики отметили, что прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю.

Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период,
– написали в DeepState.

Специалисты снова решили сделать корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:

  • Новопавловский – 38% от всех квадратных километров (16% штурмовых действий за месяц);
  • Лиманский – 27% квадратных километров (17% штурмовых действий);
  • Покровский – 19% квадратных километров (33% штурмовых действий);
  • Торецкий – 9% квадратных километров (6% штурмовых действий);
  • Северский – 3% квадратных километров (4% штурмовых действий);
  • Краматорский – 3% квадратных километров (3% штурмовых действий);
  • Запорожье – 1% квадратных километров (1% штурмовых действий);
  • Купянский – 0,4% квадратных километров (5% штурмовых действий);
  • Сумской – 0% квадратных километров (7% штурмовых действий).

Динамика российской оккупации / Фото DeepState

Выводы аналогичны июлю. По словам аналитиков, в данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать. Новопавловский, в свою очередь, является наиболее проблемным и там враг меньшей кровью, имеет большие успехи. Проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряно большую часть Серебрянского леса.

Какова сейчас ситуация на фронте?

  • Представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что ситуация на поле боя в Донецкой области остается напряженной. На Покровском направлении российские войска сосредоточили значительные резервы морской пехоты.

  • Силы обороны успешно отбили попытку врага прорваться в Мирноград. Противник пытался зайти в Мирноград через Новоэкономическое, используя по меньшей мере один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) и еще одну боевую машину пехоты неизвестного типа.

  • В Генштабе рассказали, что поселок Новоэкономичное в Донецкой области освободили от русских.