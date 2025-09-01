Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Які наразі темпи російської окупації?
У липні ворог вийшов на показник у 19% окупації всієї території України. Востаннє окупанти мали його ще 3-го жовтня 2022 року перед наступом Сил Оборони на Дудчани.
Аналітики зауважили, що приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю.
Але аналогічно можна й сказати, що на сході України нами було втрачено стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період,
– написали у DeepState.
Фахівці знову вирішили зробити кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:
- Новопавлівський – 38% від всіх квадратних кілометрів (16% штурмових дій за місяць);
- Лиманський – 27% квадратних кілометрів (17% штурмових дій);
- Покровський – 19% квадратних кілометрів (33% штурмових дій);
- Торецький – 9% квадратних кілометрів (6% штурмових дій);
- Сіверський – 3% квадратних кілометрів (4% штурмових дій);
- Краматорський – 3% квадратних кілометрів (3% штурмових дій);
- Запоріжжя – 1% квадратних кілометрів (1% штурмових дій);
- Куп'янський – 0,4% квадратних кілометрів (5% штурмових дій);
- Сумський – 0% квадратних кілометрів (7% штурмових дій).
Динаміка російської окупації / Фото DeepState
Висновки аналогічні липню. За словами аналітиків, у даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати. Новопавлівський, своєю чергою, є найбільш проблемним і там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. Проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачено велику частину Серебрянського лісу.
Яка наразі ситуація на фронті?
Речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов пояснив, що ситуація на полі бою в Донецькій області залишається напруженою. На Покровському напрямку російські війська зосередили значні резерви морської піхоти.
Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися в Мирноград. Противник намагався зайти до Мирнограда через Новоекономічне, використовуючи щонайменше один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) та ще одну бойову машину піхоти невідомого типу.
У Генштабі розповіли, що селище Новоекономічне в Донецькій області звільнили від росіян.