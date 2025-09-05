Нещодавно вони просунулися на Дніпропетровщині та Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де мають просування росіяни?
Вдень 5 вересня у DeepState оновили мапу. За її даними, росіяни просунулися поблизу Січневого у Дніпропетровській області. Також вони мали просування біля села Красне Перше на Харківщині.
Російські військові просунулися поблизу Січневого: ситуація на карті
Окупанти мали просування недалеко від Красного Першого: дивіться на карті
Окрім цього, аналітики уточнили ситуацію в районі Степової Новоселівки на Харківщині та Малої Токмачки у Запорізькій області.
Ситуація поблизу Степової Новоселівки: дивіться на карті
У DeepState уточнили ситуацію біля Малої Токмачки: карта фронту
Війна Росії з Україною: коротко про ситуацію на фронті
- 2 вересня стало відомо, що російські війська окупували Воскресенку в Донецькій області та просунулися поблизу Маліївки на Дніпропетровщині й Кам'янки у Харківській області.
- Згодом в DeepState повідомили, що українські сили змогли дати відсіч росіянам і відкинули їх від селища Товсте у Донецькій області. Однак російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку.
- Попри успіхів окупантів, у серпні 2025 року темпи російської окупації впали на 18%. Загарбникам вдалося захопити лише 464 квадратних кілометрів. Аналітики зазначають, що приріст окупованих територій за майже три роки практично рівний нулю.