На жаль, російські військові мають успіхи у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де вдалося просунутися росіянам?

Зранку 2 вересня у DeepState оновили мапу. Згідно з нею, росіяни окупували Воскресенку у Донецькій області. Окрім цього, ворожі війська просунулися поблизу Маліївки на Дніпропетровщині та Кам'янки у Харківській області.

Також уточнено ситуацію поблизу Дачного, наразі населений пункт перебуває у сірій зоні.

