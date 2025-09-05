Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 4 сентября, передает 24 Канал.

Какие изменения произошли в Сумской и Курской областях?

Украинские силы, вероятно, нанесли удары по двум радарным системам в Ростовской области на территории бывшего 1244-го зенитного ракетного полка в ночь с 3 на 4 сентября.

Между тем российские войска недавно продвинулись в северной части Сумской области, а именно на юг от Яблоновки (северо-восток от города Сумы).

Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что Силы обороны успешно осуществили контратаки вблизи Кондратовки, Алексеевки и Садков (северо-восток от Сум).

По словам Машовца, оккупанты продвинулись примерно на полкилометра на север от Варачина (на север от Сум) до автодороги О-191504 Варачино – Алексеевка.

Что происходит в Харьковской области?

Украинские силы недавно продвинулись в направлении Купянскаа. Константин Машовец намекнул 4 сентября, что ВСУ вернули некоторые позиции вблизи автозаправочных станций УкрАвтоГаз и ТатНафта на северной окраине Купянска.

Представитель украинской бригады, которая действует в направлении Купянска, сообщил, что российские войска используют антитепловые плащи, чтобы ночью передвигаться поодиночке или парами на расстояние до одного километра до передовых позиций ВСУ, после чего сосредотачиваются и атакуют. Также указано, что вражеская вместо мотоциклов и багги использует такие плащи, чтобы избегать ударов украинских дронов.

Обстановка на фронте / Карты ISW

Какая обстановка в Донецкой области?

ВСУ недавно продвинулись в северо-западной части Серебрянки (северо-восток от Северска).

Также украинские войска прошли вперед в западной части Катериновки (юг от Константиновки).

Имели успех Силы обороны к западу от Уюта (северо-восток от Покровска).

Между тем геолоцированные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, как двое российских военных поднимают флаг в Новоселовке (на восток от Великомихайловки). ISW считает, что этот населенный пункт на Днепропетровщине оккупирован.

Есть ли продвижение на Юге?

Продвижений ни у противника, ни в ВСУ не зафиксировано на Херсонщине и Запорожье.

Заместитель командира украинской бригады, которая действует на Запорожском направлении, сообщил 4 сентября, что российские войска наращивают активность в этом районе, в частности:

используют больше тяжелой техники для атак на украинские позиции;

серьезно готовятся к наступлению.

Что известно о ситуации на фронте?