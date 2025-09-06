210 отдельный штурмовой полк поделился кадрами, на которых зафиксирован точный удар по командному пункту противника, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия планирует "решающий прорыв": бойцы ДШВ рассказали об обороне Покровска

Что известно об ударе по оккупантам в Запорожье?

Прилет по оккупантам произошел вблизи населенного пункта Луговое в Запорожье. Врага атаковали воины из 1 штурмового батальона.

Где расположено Луговое на карте

Отмечается, что один российский военнослужащий ликвидирован, еще один получил ранения.

Как ВСУ устроили "хлопок" для захватчиков на Запорожье: смотрите видео

Что известно о последних потерях России в войне против Украины?