210 отдельный штурмовой полк поделился кадрами, на которых зафиксирован точный удар по командному пункту противника, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по оккупантам в Запорожье?
Прилет по оккупантам произошел вблизи населенного пункта Луговое в Запорожье. Врага атаковали воины из 1 штурмового батальона.
Где расположено Луговое на карте
Отмечается, что один российский военнослужащий ликвидирован, еще один получил ранения.
Как ВСУ устроили "хлопок" для захватчиков на Запорожье: смотрите видео
Что известно о последних потерях России в войне против Украины?
- По состоянию на 6 сентября 2025 года общие потери агрессора в личном составе составляют около 1 087 180 человек.
- Украинский военный из 425 отдельного штурмового полка обманул россиян, притворившись одним из них, и ликвидировал двух оккупантов.
- Десантники 79-й бригады уничтожили российскую колонну из 7 единиц техники возле Покровска с помощью HIMARS и FPV-дронов. Также было ликвидировано не менее 50 российских военных.