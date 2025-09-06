210 окремий штурмовий полк поділився кадрами, на яких зафіксований влучний удар по командному пункту противника, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по окупантах на Запоріжжі?

Приліт по окупантах стався поблизу населеного пункту Лугове на Запоріжжі. Ворога атакували воїни з 1 штурмового батальйону.

Де розташоване Лугове на карті

Зазначається, що один російський військовослужбовець ліквідований, ще один отримав поранення.

Як ЗСУ влаштували "бавовну" для загарбників на Запоріжжі: дивіться відео

