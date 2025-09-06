210 окремий штурмовий полк поділився кадрами, на яких зафіксований влучний удар по командному пункту противника, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по окупантах на Запоріжжі?
Приліт по окупантах стався поблизу населеного пункту Лугове на Запоріжжі. Ворога атакували воїни з 1 штурмового батальйону.
Зазначається, що один російський військовослужбовець ліквідований, ще один отримав поранення.
Як ЗСУ влаштували "бавовну" для загарбників на Запоріжжі: дивіться відео
- Станом на 6 вересня 2025 року загальні втрати агресора в особовому складі становлять близько 1 087 180 осіб.
- Український військовий з 425 окремого штурмового полку обдурив росіян, прикинувшись одним з них, та ліквідував двох окупантів.
- Десантники 79-ї бригади знищили російську колону з 7 одиниць техніки біля Покровська за допомогою HIMARS та FPV-дронів. Також було ліквідовано щонайменше 50 російських військових.