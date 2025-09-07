Протягом минулої доби було 170 боєзіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки
Яка ситуація на фронті 7 вересня?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці зупинили 7 атак ворога. Росіяни 9 разів вдарили з авіації та скинули 23 керовані авіаційні бомби. Також противник здійснив 245 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському відбулося 7 атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку загарбники наступали 6 разів. Штурмові дії зупинили в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку було 12 атак, під час яких ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Торського та у бік Шандриголового й Дерилового.
На Сіверському напрямку вдалося відбити 14 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.
Бої поблизу Сіверська: карта
На Краматорському напрямку за добу відбулося 10 бойових зіткнень. Російські окупанти рухалися до Бондарного, Віролюбівки, Ступочкок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог атакував 13 разів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.
На Покровському напрямку українські бійці зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Сухого Яру, Лисівки, Котлиного, Удачного, Дачного та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.
Ситуація біля Покровська сьогодні: показуємо на карті
На Новопавлівському напрямку противник наступав 26 разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки.
Росіяни проводять наступи на Новопавлівському напрямку: карта фронту
На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну спробу прорвати оборону захисників у бік Степногірська.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали удару по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки й уразили два пункти управління та два артилерійські засоби противника. Втрати російських загарбників склали 970 осіб.
Які зміни відбулися на фронті останнім часом?
На передовій вночі тривали 18 боєзіткнень. Найбільш активні дії спостерігаються на Покровському й Новопавлівському напрямках. Ворог також не полишає намірів просунутися до Дніпропетровської області.
Російські окупанти просунулися поблизу Січневого в Дніпропетровській області та біля села Красне Перше в Харківській області.
Українські захисники уразили командний пункт росіян у Запорізькій області. Успішна ліквідація окупантів та їхньої зброї відбулася в Луговому. Один російський солдат був вбитий, а ще один зазнав поранень.
За даними ISW, ворог мав успіхи на Харківщині та Донеччині, а Сили оборони України просунулися в напрямку Лимана.