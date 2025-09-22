Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

Что известно о тактическом провале россиян на фронте?

По словам Гнатова, действия россиян на Южно- и Северо-Слобожанских направлениях можно рассматривать как тактический провал, поскольку брошенные для наступления вражеские силы не достигли ожидаемых результатов.

Эта картинка о якобы огромных успехах российской армии жизненно необходима диктаторскому режиму Владимира Путина, чтобы побудить население к продолжению войны,

– пояснил начальник Генштаба ВСУ.

Он также добавил, что ежедневно оккупанты несут большие потери, что фиксируется в сводках Генштаба ВСУ и докладах главнокомандующего Александра Сырского.

Интересно! По состоянию на утро 22 сентября 2025 года, по отчету Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 1 101 610 военных, 11 193 танка, 23 281 боевую бронированную машину, 32 952 артиллерийские системы, 1 492 РСЗО, 422 самолета, 1 218 средств ПВО и т. д.

Однако, несмотря на бесперспективность операций противника на отдельных направлениях, он имеет возможность пополнять ресурсы и человеческий запас.

Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50 – 100 метров, теряя при этом 200, 300 своих солдат,

– отметил Гнатов.

