Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Протягом тижня на фронті відбувся певний спад ворожої активності. Якщо на початку тижня російські війська атакували від 183 до 223 разів на добу, то до кінця тижня ця цифра знизилася до 151 – 165. Сумарно загарбники минулого тижня здійснили 1 270 штурмів по всій лінії фронту. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 421 атака;

Новопавлівський напрямок – 183 атаки;

Лиманський напрямок – 119 атак;

Торецький напрямок – 112 атак;

Сіверський напрямок – 85 атак;

Харківський напрямок – 76 атак;

Сумський напрямок – 61 атак;

Куп'янський напрямок – 46 атак;

Краматорський напрямок – 28 атак;

Оріхівський напрямок – 20 атак;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 15 атак;

Гуляйпільський напрямок – 13 атак.

На Покровському напрямку кількість атак зросла, так само як на Лиманському та Торецькому. Водночас на Сіверському напрямку ворожа активність пішла на спад. Ймовірно, ворог змінює пріоритети з Лиманського і Сіверського на Торецький, Покровський і Новопавлівський напрямки.

Також російські війська відновили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку.

Попри всі атаки з боку росіян, лінія фронту не зазнала змін на Харківському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

СОУ просуваються на Сумщині

Хороші новини надійшли з Сумщини – бійці 225-го штурмового батальйону повідомили про підняття українських прапорів і поступове відновлення контролю над селом Олексіївка.

Оскільки повідомлення з'явилися тільки вранці 22 вересня, зміни ще не відображені на карті DeepStateMAP.



Фронт на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються в Куп'янську

Водночас на Куп'янському напрямку ситуація надзвичайно складна, зокрема в самому місті Куп'янськ. Сили оборони завадили просочуванню ворожих військ через газову трубу, однак ті знайшли інший спосіб. Росіяни заходять у місто в цивільному одязі, щоб видати себе за місцевих, яких у місті залишається ще кілька сотень.

На півночі Куп'янська тривають важкі бої, ворогу, на жаль, вдалося просунутися.

Також російські війська просунулися біля Піщаного, що на південний схід від Куп'янська.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку у порівнянні з попереднім тижнем зростає кількість атак. Попереднє зменшення активності було спровоковане посиленням атак на Сіверському напрямку.

На жаль, у ворога є просування. Ворог прорвався у села Середнє та Шандриголове. Фронт наближається до Святогірська. Зараз відстань від лінії зіткнення до міста – 10 кілометрів.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни відновлюють наступ на Костянтинівку

Після відносно тривалого затишшя у вигляді суттєвого зменшення кількості атак, росіяни знову збільшують спроби штурмів на Торецькому напрямку. Отже, росіяни вирішили спробувати знову наступати на Костянтинівку.

Росіяни фактично й не зупиняли наступальних дій на цій ділянці, але останнім часом кількість спроб ставала все меншою. Тепер же ворог знову концентрує свою увагу на Торецькому напрямку і, на жаль, має просування.

Минулого тижня ворожі війська просунулися біля Катеринівки та північніше Романівки.

Паралельно з цим не припиняються терористичні атаки по Костянтинівці за допомогою артилерії, дронів та керованих авіабомб.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ відбивають території біля Покровська

Найважчі бої тривають на Покровському напрямку. Попри найбільшу кількість ворожих атак на цій ділянці також проводять контратаки Сили оборони України.

Минулого тижня найдинамічніші бої відбувалися в районі Добропільського виступу. Сили оборони відкинули ворога в районах Панківки та Володимирівки. Водночас ворожі війська мали просування північніше Шахового.

Також ворожі війська прорвалися в Новоекономічне і закріпилися там. Водночас збільшується сіра зона в самому Покровську, де тривають бої в районі південно-західних околиць міста.

Крім того, росіяни просунулися в районі Горіхового.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються на Новопавлівському напрямку

У порівнянні з попередніми тижнями, лінія зіткнення на Новопавлівському напрямку стає дещо стабільнішою, проте ситуація все одно залишається дуже важкою. Якщо на території Донеччини лінія зіткнення не змінюється, то на території Дніпропетровської і Запорізької якраз навпаки.

На Дніпропетровщині ворог просунувся в районах сіл Новомиколаївка та Березове. Тривають бої в Новоселівці та Соснівці.

На Запоріжжі ворог просувався в районі Новоіванівки та між цим селом і сусідніми Новомиколаївкою та Ольгівським. Сіра зона досягла Новогригорівки.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

