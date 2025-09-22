Також зазначається, що ворог навіть імітує вигляд українських військових. Про це в етері телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Як росіяни намагаються зайти в міста?

Віктор Трегубов повідомив, що ворог чинить постійний тиск великою кількістю піхоти, розділеної на невеликі групи. Це створює проблеми, адже росіяни намагаються накопичуватися у лісосмугах, проникати до міст і маскуватись у різні способи.

За його словами, окупанти застосовують методи "операцій під фальшивим прапором", зокрема переодягаються у цивільний одяг або навіть у форму українських військових.

Оскільки вони (росіяни – 24 Канал) не так далеко від Куп'янська, то намагаються туди проникнути різними шляхами. Використовують від особливостей місцевості, інфраструктури чи просто перевдягаються у цивільних або бійців ЗСУ,

– сказали в ОСУВ "Хортиця".

Трегубов додав, що українські сили постійно виявляють такі групи чи окремих осіб. Іноді це виявляється диверсант чи шпигун, а буває – дезертир або людина, яка "заблукала".

Чи не найбільше спроб маскування росіян фіксують саме під Куп'янськом та Покровськом, де ворог намагається лізти у населені пункти.

Раніше Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що ворог хоче захопити Куп'янськ і особливо Куп'янськ-Вузловий, адже це дало б йому можливість відновити залізничне сполучення вздовж фронту з півночі на південь. Така логістика суттєво допомогла б угрупованню росіян.

Останні зніми на фронті: що відомо?