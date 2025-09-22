Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в етері національного марафону.

До теми ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що розповів Трегубов про ситуацію біля Добропілля?

Віктор Трегубов зазначив, що наразі українським військовим вдається розвивати успіх у напрямку Добропілля.

Ворог там трішки підрозстягнувся. Було проведено дуже кількісну інфільтрацію російськими військами, це були малі групи, але ці малі групи там обʼєднувалися, проводили активні наступальні дії та сильно десь місяць тому рвонули вперед намагаючись зайняти якомога більше територій,

– пояснив речник ОСУВ "Дніпро".

Водночас він підкреслив, що, оскільки окупанти не мали відповідних можливостей ефективного закріплення, то зараз їх поступово витісняють українські війська.

Окрім того, як пояснив військовий, ворог на Добропільському напрямку зазнає шалених втрат.

"Тому тут росіяни самі трішки знахабніли та припустилися в цьому великої помилки, і зараз вони за цю помилку відповідно платять", – резюмував Віктор Трегубов.

Цікаво, що начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів в етері 24 Каналу, що завдяки успішним діям під командуванням 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" та інших українських сил вдалось взяти окупантів у часткове оточення. На думку військового, найближчим часом всі ділянки, де є ворог, будуть "зачищені", адже операція з ліквідації просувається дуже успішно.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ на Донеччині?