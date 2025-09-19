Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі 24 Каналу зазначив, що не відокремлює Добропільський виступ від загальної оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Ці напрямки умовно поділяють, оскільки Покровськ і Мирноград обороняє 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, а на Добропільському напрямку діє підрозділ "Азов".

Де росіяни опинились у пастці?

"Добропільський виступ, який вони пробили вгору з півдня, – там справді вони зайшли в пастку. Я вже багато разів казав, що наші сили намагаються розрізати цей Добропільський виступ на частини. І їм це вдається. У верхній частині виступу, в районі Кучерів Яру, тривають надзвичайно запеклі бої. Росіяни могли звідти відійти, але не захотіли – вірніше, був наказ стояти до кінця. І саме в районі Кучерового Яру в них найгірші позиції", – сказав Олексій Бєльський.

Він додав, що росіянам перекидають підкріплення, боєприпаси, їжу та інше за допомогою дронів. Безпілотники прилітають і скидають вантажі в чорних пакетах. Російські війська завдають ударів у районах Никанорівки та Маяка.

Нещодавно 225-й окремий штурмовий полк звільнив Панківку і зараз намагається перерізати логістику противника. Тобто можливе формування другого, умовного "котла".

І нижче наші б’ють – там найважче. Це умовна лінія Разіна – Новоторецьке. Теж намагаються розрізати основу Добропільського виступу. Але не будемо, не будемо поки забігати наперед. Там нашим дуже важко. Дуже їм докучають ворожі безпілотники,

– зазначив Бєльський.

Він також повідомив, що на цьому напрямку діють одні з провідних російських окупаційних підрозділів. Зокрема, підрозділ "Рубікон" – центр перспективних безпілотних технологій, створений у 2024 році. Вони викрали найкращі розробки з напрацювань ЗСУ, доопрацювали їх і тепер активно використовують.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті

Ці підрозділи не лише самі працюють на фронті, а й ефективно навчають своїх пілотів у польових умовах. На півдні вони зараз завдають особливо серйозної шкоди – саме на лінії оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, яка нині простягається приблизно на 87 кілометрів і веде до вершини Добропільського виступу.

Яка ситуація на Донеччині зараз?