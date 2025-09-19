Спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире 24 Канала отметил, что не отделяет Добропольский выступ от общей обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Эти направления условно разделяют, поскольку Покровск и Мирноград обороняет 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, а на Добропольском направлении действует подразделение "Азов".

Где россияне оказались в ловушке?

"Добропольский выступ, который они пробили вверх с юга, – там действительно они зашли в ловушку. Я уже много раз говорил, что наши силы пытаются разрезать этот Добропольский выступ на части. И им это удается. В верхней части выступления, в районе Кучеров Яра, продолжаются чрезвычайно ожесточенные бои. Россияне могли оттуда отойти, но не захотели – вернее, был приказ стоять до конца. И именно в районе Кучерова Яра у них худшие позиции", – сказал Алексей Бельский.

Он добавил, что россиянам перебрасывают подкрепление, боеприпасы, еду и прочее с помощью дронов. Беспилотники прилетают и сбрасывают грузы в черных пакетах. Российские войска наносят удары в районах Никаноровки и Маяка.

Недавно 225-й отдельный штурмовой полк освободил Панковку и сейчас пытается перерезать логистику противника. То есть возможно формирование второго, условного "котла".

И ниже наши бьют – там тяжелее всего. Это условная линия Разина – Новоторецкое. Тоже пытаются разрезать основу Добропольского выступа. Но не будем, не будем пока забегать наперед. Там нашим очень тяжело. Очень им досаждают вражеские беспилотники,

– отметил Бельский.

Он также сообщил, что на этом направлении действуют одни из ведущих российских оккупационных подразделений. В частности, подразделение "Рубикон" – центр перспективных беспилотных технологий, создан в 2024 году. Они похитили лучшие разработки из наработок ВСУ, доработали их и теперь активно используют.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите по карте

Эти подразделения не только сами работают на фронте, но и эффективно обучают своих пилотов в полевых условиях. На юге они сейчас наносят особенно серьезный ущерб – именно на линии обороны Покровско-Мирноградской агломерации, которая сейчас простирается примерно на 87 километров и ведет к вершине Добропольского выступа.

Какова ситуация в Донецкой области сейчас?