Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что на Добропольском направлении сейчас происходит самая масштабная контратакующая операция. По его словам, потенциально, там для россиян уже готовится три "котла", то есть три окружения.

Какие у России проблемы вблизи Доброполья?

Сергей Кузан отметил, что операция Сил обороны, которая уже продолжается второй месяц, не позволяет подразделением оккупационных войск деблокировать свои силы, которые сейчас в окружении.

Конечно, мы не увидим результатов в ближайшие дни, но в течение следующих недель или, возможно, месяцев мы будем наблюдать проблемы у российских войск. Они будут вынуждены на это направление перебрасывать свои лучшие штурмовые подразделения, в частности десантно-штурмовые войска и подразделения морской пехоты,

– сказал он.

Враг, вероятно, будет отправлять дополнительные силы в Донецкую область именно с Сумского направления. Все для того, чтобы исправить критическую ситуацию, которая сложилась вблизи Доброполья.

Что изменилось на Добропольском направлении: смотрите на карте

Россия на этом направлении понесла уже более 1000 потерь среди личного состава, примерно 100 человек сдались в плен. Соотношение потерь россиян и украинцев 5 к 1.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что наши штурмовые подразделения на Добропольском направлении выполняют чрезвычайно ювелирную работу, сохраняя личный состав.

У россиян возникла проблема с быстрой переброской резервов, ведь все больше Силы обороны наносят удары по вражеским командным и логистическим центрам. Кроме того, есть и удары по российской железной дороге, в частности было уничтожено 15 цистерн топлива.

Кузан подчеркнул, что это создало перебои в обеспечении вражеских группировок на Сумском и Харьковском направлениях. Кроме этого, общие планы Владимира Путина по оккупации значительной части наших территорий не удалось воплотить. Более того Силы обороны, перейдя к контратакующим действиям, создав критическую ситуацию для врага, хотя у него и есть существенное преимущество в живой силе.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?