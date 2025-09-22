Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Что рассказал Трегубов о ситуации возле Доброполья?

Виктор Трегубов отметил, что сейчас украинским военным удается развивать успех в направлении Доброполья.

Враг там немного подрозтянулся. Было проведено очень количественную инфильтрацию российскими войсками, это были малые группы, но эти малые группы там объединялись, проводили активные наступательные действия и сильно где-то месяц назад рванули вперед пытаясь занять как можно больше территорий,

– пояснил представитель ОСГВ "Днепр".

В то же время он подчеркнул, что, поскольку оккупанты не имели соответствующих возможностей эффективного закрепления, то сейчас их постепенно вытесняют украинские войска.

Кроме того, как пояснил военный, враг на Добропольском направлении несет огромные потери.

"Поэтому здесь россияне сами немного обнаглели и допустили в этом большую ошибку, и сейчас они за эту ошибку соответственно платят", – резюмировал Виктор Трегубов.

Интересно, что начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал в эфире 24 Канала, что благодаря успешным действиям под командованием 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" и других украинских сил удалось взять оккупантов в частичное окружение. По мнению военного, ближайшее время все участки, где есть враг, будут "зачищены", ведь операция по ликвидации продвигается очень успешно.

