Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал в эфире 24 Канала, что враг и дальше пытается проникать через наши передовые позиции, чтобы накапливать свои силы в тылу украинских военных. Главной задачей врага является атаковать логистические пути и позиции наших пилотов дронов и минометчиков.
Как Силы обороны продвинулись на Покровском направлении?
Даниил Борисенко подчеркнул, что, несмотря на некоторые достижения россиян на поле боя, благодаря успешным действиям под командованием 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" и других украинских сил удалось взять оккупантов в частичное окружение.
Это произошло из-за того, что россияне бросают большие силы на проникновение сквозь линию боевого соприкосновения, но на те территории, куда они попадают, их недостаточно. Это дает возможность брать в окружение некоторые группировки и уничтожать их,
– сказал он.
Как следствие, некоторые части подразделений противника к востоку от Доброполья находятся в окружении.
Обратите внимание! В бригаде "Рубеж" НГУ продолжается важный сбор на наземные дроны. Приобщиться к поддержке наших защитников можно по ссылке.
Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" считает, что в ближайшее время все участки, где есть враг, будут "зачищены", ведь операция по ликвидации продвигается очень успешно. Россия несет там серьезные потери.
Какова ситуация вблизи Доброполья: карта
Однако не следует забывать, что у врага в операции на Покровском направлении привлечено очень большое количество личного состава. Он не прекращает свои попытки дальше просачиваться через линию боевого соприкосновения в наши тылы,
– отметил Борисенко.
Таким образом оккупанты пытаются накапливать свои силы в лесополосах, посадках и заходить на окраины некоторых населенных пунктов. Несмотря на попытки Сил обороны сразу ликвидировать противника, ему иногда все же удается иметь определенный успех. Поэтому нашим защитникам приходится выделять дополнительные силы и время, чтобы снова и снова вытеснять россиян.
Что происходит на Покровском направлении?
Россияне на Покровском направлении пытаются создать численное преимущество, чтобы заставить наших защитников покинуть позиции. Для этого противник перебрасывает боевые подразделения из других направлений.
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные начали контрнаступление на Донецком направлении. Говорится о районе Покровска и Доброполье. Силы обороны дали мощный отпор оккупантам, препятствуя их продвижением дальше.
В течение 18 сентября 2025 года под Покровском состоялось почти 90 боестолкновений. Именно там сейчас ситуация остается очень сложной.