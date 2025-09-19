Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал в эфире 24 Канала, что враг и дальше пытается проникать через наши передовые позиции, чтобы накапливать свои силы в тылу украинских военных. Главной задачей врага является атаковать логистические пути и позиции наших пилотов дронов и минометчиков.

Как Силы обороны продвинулись на Покровском направлении?

Даниил Борисенко подчеркнул, что, несмотря на некоторые достижения россиян на поле боя, благодаря успешным действиям под командованием 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" и других украинских сил удалось взять оккупантов в частичное окружение.

Это произошло из-за того, что россияне бросают большие силы на проникновение сквозь линию боевого соприкосновения, но на те территории, куда они попадают, их недостаточно. Это дает возможность брать в окружение некоторые группировки и уничтожать их,

– сказал он.

Как следствие, некоторые части подразделений противника к востоку от Доброполья находятся в окружении.

Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" считает, что в ближайшее время все участки, где есть враг, будут "зачищены", ведь операция по ликвидации продвигается очень успешно. Россия несет там серьезные потери.

Какова ситуация вблизи Доброполья: карта

Однако не следует забывать, что у врага в операции на Покровском направлении привлечено очень большое количество личного состава. Он не прекращает свои попытки дальше просачиваться через линию боевого соприкосновения в наши тылы,

– отметил Борисенко.

Таким образом оккупанты пытаются накапливать свои силы в лесополосах, посадках и заходить на окраины некоторых населенных пунктов. Несмотря на попытки Сил обороны сразу ликвидировать противника, ему иногда все же удается иметь определенный успех. Поэтому нашим защитникам приходится выделять дополнительные силы и время, чтобы снова и снова вытеснять россиян.

Что происходит на Покровском направлении?