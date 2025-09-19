От ДРГ противника зачищено 9 населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в телеграмме.

Смотрите также Россияне не контролируют ни одного района Купянска, – командир полка "Ахиллес"

Какие успехи Сил обороны в Донецкой области?

В Донецкой области, на Добропольском направлении, продолжается операция Сил обороны. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров.

Украина вернула контроль над 7 населенными пунктами, еще 9 были зачищены от ДРГ врага.

За время операции было освобождено 160 квадратных километров территории, а 171 квадратный километр – зачищено от ДРГ.

Российские потери составили 2456 человек, из них безвозвратные – 1322. Обменный фонд существенно пополнился.

Также враг потерял 817 единиц вооружения, в частности:

12 танков;

37 боевых бронированных машин;

162 артиллерийские системы;

5 РСЗО;

382 единицы автомобильной техники;

58 мотоциклов;

1 специальная техника;

160 БпЛА.

В Генштабе сообщили, что за эти сутки а Покровском направлении оккупанты провели 47 штурмов. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка. В трех локациях бои не утихают до сих пор.

Только за 19 сентября на этом направлении было обезврежено 195 оккупантов, безвозвратно – 124. Уничтожено 13 единиц автомобильной техники, 5 беспилотников; повреждено 1 артиллерийскую систему, пункт управления БпЛА и 8 укрытий для личного состава врага.

Что известно о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области?