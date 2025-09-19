От ДРГ противника зачищено 9 населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в телеграмме.
Смотрите также Россияне не контролируют ни одного района Купянска, – командир полка "Ахиллес"
Какие успехи Сил обороны в Донецкой области?
В Донецкой области, на Добропольском направлении, продолжается операция Сил обороны. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров.
Украина вернула контроль над 7 населенными пунктами, еще 9 были зачищены от ДРГ врага.
За время операции было освобождено 160 квадратных километров территории, а 171 квадратный километр – зачищено от ДРГ.
Российские потери составили 2456 человек, из них безвозвратные – 1322. Обменный фонд существенно пополнился.
Также враг потерял 817 единиц вооружения, в частности:
- 12 танков;
- 37 боевых бронированных машин;
- 162 артиллерийские системы;
- 5 РСЗО;
- 382 единицы автомобильной техники;
- 58 мотоциклов;
- 1 специальная техника;
- 160 БпЛА.
В Генштабе сообщили, что за эти сутки а Покровском направлении оккупанты провели 47 штурмов. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка. В трех локациях бои не утихают до сих пор.
Только за 19 сентября на этом направлении было обезврежено 195 оккупантов, безвозвратно – 124. Уничтожено 13 единиц автомобильной техники, 5 беспилотников; повреждено 1 артиллерийскую систему, пункт управления БпЛА и 8 укрытий для личного состава врага.
Что известно о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области?
- Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники продолжают контрнаступательные действия на Донецком направлении. Речь идет о районе Покровска и Доброполья.
- Аналитики DeepState в обновлении карты от 18 сентября также подчеркнули, что Силы Обороны Украины отбросили противника возле Владимировки. В то же время враг продвинулся вблизи Шахово на Донецком направлении.
- За минувшие сутки, 18 сентября, на Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмов.