Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время вечернего обращения 19 сентября.

Что рассказал Зеленский о контрнаступлении в Донецкой области?

Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники продолжают контрнаступательные действия на Донецком направлении. Речь идет о районе Покровска и Доброполье.

Именно там был один из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть, наши военные уничтожают их силы,

– сказал президент.

По словам украинского лидера, в результате успешных действий Сил обороны россияне понесли существенные потери, также было существенно пополнено и обменный фонд для нашего государства – каждый день добавляет российских пленных.

Кроме того, президент поблагодарил все подразделения, которые привлечены к контрнаступательным действиям:

79-я и 82-я отдельные десантно-штурмовые бригады;

1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки;

14-я бригада Национальной гвардии Украины.

Подчеркнем, что председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала отметил, что прямо сейчас на Добропольском направлении происходит наша одна из самых масштабных контратакующих операций за последний год. Это не позволяет подразделениям оккупантов деблокировать своих "собратьев", которые оказались под угрозой окружения.

Что известно о контрнаступательных действиях Сил обороны в Донецкой области?