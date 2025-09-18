Потери россиян на этом направлении составили более 2500 человек только за последние недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в телеграмме.

Какие успехи имеют ВСУ на Покровском и Добропольском направлениях?

С начала контрнаступательной операции в районе Покровска и Доброполья Силы обороны освободили уже 160 квадратных километров территории. Еще более 170 квадратных километров очищены от врага.

В плен попали почти 100 оккупантов. Уже 7 населенных пунктов на направлении освобождены, еще 9 – очищены от врага.

Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели – уже более чем две с половиной тысячи, из них более чем 1300 россиян – убиты,

– сообщил Зеленский.

Зеленский сообщил о начале контрнаступления вблизи Покровска: что известно