Втрати росіян на цьому напрямку склали понад 2500 осіб лише за останні тижні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського у телеграмі.

Які успіхи мають ЗСУ на Покровському та Добропільському напрямках?

Від початку контрнаступальної операції у районі Покровська та Добропілля Сили оборони звільнили вже 160 квадратних кілометрів території. Ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від ворога.

У полон потрапили майже 100 окупантів. Вже 7 населених пунктів на напрямку звільнені, ще 9 – очищені від ворога.

Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито,

– повідомив Зеленський.

