Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.

Смотрите также Более 200 боестолкновений, почти 90 из которых – под Покровском: карта боевых действий на 19 сентября

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики обновили карту DeepState около 22:13 18 сентября. По их данным, ВСУ отбросили россиян вблизи одного из населенных пунктов Донецкой области. А враг тем временем продвинулся в направлении пяти других.

Силы Обороны Украины отбросили противника у Владимировки. Враг продвинулся вблизи Шахматного, Кондрашовки, Шандриголово, Зеленой Долины и Новоивановки,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники отбросили врага: смотрите на карте

Ситуация вблизи Шахового: смотрите на карте

Ситуация возле Кондрашовки: смотрите на карте

Ситуация возле Шандриголового: смотрите на карте

Ситуация возле Зеленой Долины: смотрите на карте

Враг сует вблизи Новоивановки: смотрите на карте

Последние новости с фронта: что известно?