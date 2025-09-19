Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики обновили карту DeepState около 22:13 18 сентября. По их данным, ВСУ отбросили россиян вблизи одного из населенных пунктов Донецкой области. А враг тем временем продвинулся в направлении пяти других.
Силы Обороны Украины отбросили противника у Владимировки. Враг продвинулся вблизи Шахматного, Кондрашовки, Шандриголово, Зеленой Долины и Новоивановки,
– говорится в сообщении.
Последние новости с фронта: что известно?
ВСУ проводят контрнаступление на Донецком направлении, освободив семь населенных пунктов и нанеся значительные потери российским войскам. Добропольский выступ, который оккупанты пытались пробить с юга, оказался ловушкой для врага, сообщил представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский эксклюзивно для 24 Канала.
За прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские войска остановили 87 штурмовых атак противника.
По данным ISW, российские войска продвинулись вблизи Лимана, Великомихайловки и на западе Запорожской области. Украинские силы провели контратаки в нескольких районах, в частности в Сумской и Харьковской областях.