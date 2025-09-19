Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення DeepState.

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики оновили мапу DeepState близько 22:13 18 вересня. За їхніми даними, ЗСУ відкинули росіян поблизу одного з населених пунктів Донеччини. А ворог тим часом просунувся у напрямку п'ятьох інших.

Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки,

– йдеться в повідомленні.

