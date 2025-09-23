Зато на Добропольском направлении украинские войска достигли ощутимых результатов. Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что несколько подразделений россиян оказались в оперативном окружении, а украинские силы смогли освободить значительные площади территории.

Смотрите также Кратчайший путь к перемирию – положительные сдвиги на фронте, – Билецкий

Ситуация на Покровском направлении

Бои продолжаются к югу от Покровска, в частности на отрезке от Удачного до Шевченко. Российские войска пытаются продвигаться малыми группами по несколько человек, ища слабые места в обороне.

К югу от Покровска враг массово применяет управляемые авиабомбы, авиация задействована очень активно,

– объяснил Андрей Ткачук.

Украинские подразделения отвечают применением FPV-дронов, чтобы уничтожать диверсионные группы в открытой местности и между посадками. Благодаря этому большинство попыток проникновения в тыл было сорвано.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Успехи возле Доброполья

На Добропольском направлении украинские войска смогли стабилизировать ситуацию и продвинуться вперед. Это стало возможным благодаря слаженным действиям подразделений Нацгвардии "Азов", ДШВ, 79-й и 82-й бригад.

В оперативном окружении есть несколько подразделений россиян. 51 армия россиян имеет серьезные проблемы из-за успешных действий наших штурмовых подразделений именно на Добропольском направлении,

– отметил Андрей Ткачук.

В целом украинским силам удалось освободить около 160 км² территории. В ближайшее время можно ожидать дальнейших положительных изменений на карте боевых действий в этом районе.

Промежуточные результаты операции

Добропольская операция уже показывает ощутимые результаты. Успешные действия украинских подразделений позволили окружить российские силы и оттеснить врага с нескольких позиций.

Добропольская операция уже дает результат, и мы можем оценивать его с осторожным оптимизмом,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

Благодаря слаженной работе различных родов войск удается не только сдерживать продвижение врага, но и создавать условия для дальнейших наступательных действий. Это формирует основу для изменения ситуации к северу от Покровска.

Ситуация на фронте: успехи ВСУ и провалы россиян