Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У ЗМІ розкрили деталі невдалого контрнаступу у 2023 році

Журналісти західного видання пишуть, що у 2023 році Україна планувала контрнаступ з основним ударом на Мелітополь. На той час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважав, що цей маневр перекриє сухопутні маршрути постачання російських сил у Криму. Хоча західні генерали вважали такі плани амбітними й сумнівалися в їхній реалізації, проте підтримали ідею.

Тоді американські та британські генерали погодилися на двоетапну атаку, щоб заплутати російських командирів. Тоді американська розвідка вважала, що українських сил та засобів вистачить лише на один наступ.

У NYT пишуть, що тоді відбулася Ставка, на якій Залужний повідомив: генерал Олександр Тарнавський отримає 12 бригад і більшу частину боєприпасів для головного удару на Мелітополь, генерал-лейтенант Юрій Содоль удаватиме наступ на Маріуполь, а Олександр Сирський очолить допоміжний удар на сході навколо Бахмута.

Однак Сирський виступив проти. Як пишуть у ЗМІ, генерал тоді взяв слово і заявив, що хоче спрямувати більше сил на Бахмут, аби відбити місто. Потім Сирський планував просунутися на схід Луганської області. Звісно, для цього генералу необхідні були додаткові люди та боєприпаси.

Американцям не повідомили про результати засідання. Але потім розвідка США помітила, що українські війська й боєприпаси рухаються в напрямках, які не відповідали узгодженому плану,

– пишуть журналісти.

Невдовзі Валерій Залужний повідомив американським генералам, що Україна вирішила наступати відразу на трьох напрямках. У ЗМІ пишуть, що після засідання Ставки Володимир Зеленський наказав порівну розділити боєприпаси між Сирським та Тарнавським. Також генералу Сирському пообіцяли надати 5 новонавчених бригад. При цьому для наступу на Мелітополь залишалося лише 7 бригад.

Генерал Содоль, який керував наступом в районі Маріуполя чітко дослухався до рекомендації американських генералів, і згодом ця співпраця принесла найбільше успіху – ЗСУ відвоювали 20 квадратних кілометрів у ворога.

Втім, цей наступ швидко спинився через брак сил. Журналісти NYT пишуть, що план Сирського з наступом на Бахмут виснажував українську армію. Тоді генерал США Антоніо Агуту порекомендував українцям відправити бригади та боєприпаси на Південь – для основного удару по Мелітополю. Втім, Сирський не дослухався до цієї поради, а продовжував спроби відбити Бахмут. Журналісти пишуть, що український генерал не відмовлявся і тоді, коли Пригожин "повстав" проти Путіна.

Тоді розвідка США оцінювала дії Пригожина як спробу підірвати моральний дух і згуртованість росіян. Перехоплені розмови окупантів тоді доводили, що навіть російські командири дивувалися, чому українці не посилюють тиск на слабко захищений Мелітополь.

Втім, Сирський чітко дотримувався власної стратегії. Він вважав, що якщо відправити додаткові сили на Південь, то це лише підірве операцію.

"Я був правий, Агуту. Ти помилявся. Ми дійдемо до Луганська", – згадує американський чиновник слова Сирського.

На план Тарнавського з наступом на Мелітополь значно вплинув брак боєприпасів. Оскільки існував дефіцит, то на полі бою постійно застосовували дрони, щоб підтвердити розвіддані. Відтак, звільнення Роботиного у Запорізької області зайняло кілька тижнів.

Після того під час одного з боїв американський генерал порадив Тарнавському негайно займати нові позиції, однак український генерал побачив на позиції росіян – від 20 до 50 осіб. Агуту стверджував, що розвіддані показують – росіяни відступають, тому слід закріплюватися на нових позиціях, які розташовані вище. Проте Тарнавський не починав рух, поки не буде ліквідовано окупантів. Потім український генерал знову і знову відправляв дрони, аби перевірити, чи дійсно немає загрози від сил противника.

Як пишуть у ЗМІ з посиланням на американських посадовців, дії Тарнавського дуже дорого коштували. Виникла затримка від 24 до 48 годин, що дало час росіянам звести нові оборонні позиції. За їхньою інформацією, генерал Агуту постійно кричав на Тарнавського, аби він просувався вперед і гнав росіян, але цього не сталося.

Розчаровані американці постійно говорили про взвод на пагорбі. "Чортів взвод зупинив контрнаступ", – говорив один з американських офіцерів,

– пишуть у ЗМІ.

Тоді Україні довелося скоротити амбіції. Замість Мелітополя з'явилася нова ціль – Токмак. Генерал Агуту тоді дав українським військовим більше автономії, але розробив детальний план для роботи артилерії. Операція "Гуркіт грому" мала чіткий план, чим, коли та в якому порядку завдавати ударів. Тоді Тарнавський знову виступив проти певних цілей, а також наполягав на використанні дронів, щоб перевірити важливі точки. Відтак, операція зірвалася.

У ЗМІ додають, що Білий дім у відчаї врятувати контрнаступ ЗСУ санкціонував секретне перевезення невеликої кількості касетних боєголовок із дальністю близько 100 миль. Тоді Агуту разом з українським генералом розробили операцію проти російських гелікоптерів, щоб Тарнавський з бригадами міг просуватися на Півдні. Однак, просувань українських військ не було.

Останньою рекомендацією американців було доручити генералу Сирському очолити бій за Токмак. Це відхилили. Тоді вони запропонували генералу Содолю відправити своїх морпіхів до Роботиного, щоб прорвати російську лінію. Але натомість генерал Залужний наказав морпіхам вирушити до Херсона, щоб відкрити новий фронт в операції, яку американці вважали приреченою на провал – спробі перетнути Дніпро й просуватися до Криму,

– пишуть у ЗМІ.

Журналісти NYT, цитуючи американських генералів, пишуть, що контрнаступ мав завдати Росії нищівного удару, а натомість "він завершився ганебно".