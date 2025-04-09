Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Александра Сырского в интервью для LB.

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Сырский прокомментировал контрнаступление 2023 года

В конце марта The New York Times опубликовали большой материал, в котором раскрыли детали различных операций ВСУ и поддержки партнеров. Большая часть этой статьи была предназначена потому, что во время контрнаступления в 2023 году основной удар ВСУ планировался на Мелитополь. Журналисты утверждали, что на этом направлении сконцентрировали 12 бригад и немало вооружения.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты утверждали, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за Александра Сырского, который внес свои коррективы. В СМИ писали, что генерал хотел провести собственное контрнаступление и вернуть Бахмут. В результате, силы разделили и успеха не удалось достичь.

Комментируя статью NYT, Сырский отметил, что узнал много нового о том, что якобы говорил и делал. Кроме того, он заметил, что ему интересно, "кто это придумал".

Каждый наш офицер, генерал, который принимал участие в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности,

– подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что в 2023 году ВСУ проводили контрнаступление южнее Бахмута. Участие в операции принимали только 2 бригады. По словам Сырского, если бы это делали 5 бригад, как писали журналисты, то "и Бахмут, и Соледар были бы освобождены".

Сырский объяснил, что замысел плана заключался в том, чтобы противник сам ушел с позиций. ВСУ планировали перерезать 3 основные дороги, которыми осуществлялось логистическое обеспечение группировки на этом участке фронта. Однако главком объяснил, что еще во время планирования стало понятно, что сил недостаточно.

Мы имеем две бригады без дополнительных боеприпасов. То есть в пределах того, что нам поставлялось для ведения обычных действий в обычном режиме. Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими, не то чтобы авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такая, как, например, на Запорожье. Там все укрепления были в обычном поле,

– объяснил Сырский.

По словам Сырского, ВСУ планировали перерезать дороги:

между Бахмутом и Горловкой,

трассу Бахмут – Дебальцево,

дорога на Попасную.

Именно эти три пути стали логистическими маршрутами для россиян. По словам Сырского, если бы ВСУ удалось отрезать эти дороги, то россиянам пришлось бы отступать, иначе они попали бы в ловушку.

"Но так не произошло. К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", – резюмировал Сырский.

Ранее Александр Сырский опроверг оценку Валерия Залужного, что война в Украине якобы зашла в тупик. Главнокомандующий ВСУ отметил, что после этих заявлений ВСУ провели ряд успешных операций.