11:45, 9 апреля

Александр Сырский заявил, что из большого расследования The New York Times он узнал много нового, что он якобы говорил и делал.

По словам главнокомандующего ВСУ, каждый украинский офицер и генерал, который принимал участие в боевых действиях, знает, что написанное в этой статье не соответствует действительности.

Мы провели наступление южнее Бахмута. Но мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы мы имели 5 бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены,

– сказал генерал.

Замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны.

Как отметил Сырский, расчет этой операции был на неожиданность, на то, что мы такими смелыми действиями пробьем оборону противника. Но тогда, к сожалению, не хватило сил и средств.