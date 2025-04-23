Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака.

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Ермак рассказал детали о переговорах в Лондоне

Глава ОП сообщил, что 23 апреля в Лондоне состоялась важная встреча с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран – участниц коалиции желающих. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Также на встрече присутствовали представители стран – партнеров Украины:

со стороны Великобритании – советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл;

со стороны Франции – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн;

от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Пльотнер.

Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Ламми. Ермак добавил, что это уже вторая встреча в таком формате. Предыдущие переговоры состоялись в Париже.

И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям Президента США Дональда Трампа,

– подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил партнеров за твердую поддержку и общее стремление как можно быстрее остановить войну. Вместе с тем, Ермак отметил, что Россия и в дальнейшем отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами.

"Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов. Договорились о дальнейших регулярных консультациях – для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", – резюмировал Ермак.

К слову, ранее в Лондоне заявили, что встречу на уровне министров отменили. Перед этим госсекретарь Марко Рубио заявил, что не приедет в Лондон из-за заявления Владимира Зеленского о признании временно оккупированного Крыма частью России.