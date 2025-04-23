Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Єрмак розповів деталі про переговори у Лондоні

Глава ОП повідомив, що 23 квітня у Лондоні відбулася важлива зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також на зустрічі були присутні представники від країн-партнерів України:

з боку Великої Британії – радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл,

з боку Франції – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн,

від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі. Єрмак додав, що це вже друга зустріч у такому форматі. Попередні переговори відбулися у Парижі.

І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа,

– наголосив Єрмак.

Він також подякував партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну. Разом з тим, Єрмак зауважив, що Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами.

"Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації – для досягнення головної цілі: справедливого миру для України", – резюмував Єрмак.

До слова, раніше у Лондоні заявили, що зустріч на рівні міністрів скасували. Перед цим держсекретар Марко Рубіо заявив, що не приїде до Лондона через заяву Володимира Зеленського щодо визнання тимчасово окупованого Криму частиною Росії.