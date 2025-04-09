11:45, 9 квітня

Олександр Сирський заявив, що із великого розслідування The New York Times він дізнався багато нового, що він нібито казав і робив.

За словами головнокомандувача ЗСУ, кожен український офіцер та генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що написане у цій статті не відповідає дійсності.

Ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали 5 бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені,

– сказав генерал.

Задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані.

Як зазначив Сирський, розрахунок цієї операції був на несподіванку, на те, що ми такими сміливими діями проб'ємо оборону противника. Але тоді, на жаль, не вистачило сил та засобів.