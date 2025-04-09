Що ще сказав Олександр Сирський в інтерв'ю для LB.ua та які заяви зробив – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області, – Сирський

Головне з інтерв'ю Олександра Сирського

11:52, 9 квітня

Чи дійсно війна зайшла у глухий кут

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував слова Валерія Залужного з 2023 року, що війна зайшла у глухий кут. За словами Сирського, після цієї оцінки був уже Курський наступ. І фактично він повністю відтворив ту наступальну операцію, яка була у Харкові.

Тож просування є з обох сторін, і це точно не глухий кут.

11:45, 9 квітня

Сирський прокоментував статтю NYT про провал контрнаступу

Олександр Сирський заявив, що із великого розслідування The New York Times він дізнався багато нового, що він нібито казав і робив.

За словами головнокомандувача ЗСУ, кожен український офіцер та генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що написане у цій статті не відповідає дійсності.

Ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали 5 бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені,
– сказав генерал.

Задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані.

Як зазначив Сирський, розрахунок цієї операції був на несподіванку, на те, що ми такими сміливими діями проб'ємо оборону противника. Але тоді, на жаль, не вистачило сил та засобів.

11:43, 9 квітня

Скільки часу треба Україні, щоб покладатися у зброї лише на себе

За оцінками головнокомандувача ЗСУ, цей процес протягом останнього року дуже швидко просунувся вперед.

Сирський вважає, що цей рік також дасть Україні значний поштовх у виробництві озброєння, тому що наша держава увійшла у форсажний режим роботи.

11:39, 9 квітня

Чи є у партнерів сили та засоби, щоб змінити стратегічну обстановку на фронті на нашу користь

Сирський підкреслив, що підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль, особливо з боку США. Але зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась, основна допомога йде від наших партнерів у Європі.

Але ж ми повинні розраховувати й на власні сили. І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо – вже партнери вивчають наш досвід,
– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, одним із таких напрямків є наші вітчизняні безпілотники.

11:34, 9 квітня

Наступ на Сумщину та Харківщину вже фактично розпочався

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що слова Володимира Зеленського в інтерв'ю журналістам про підготовку наступу ворога у Сумській та Харківській області дійсно є правдивими.

Ба більше, генерал наголосив, що цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, наші військові спостерігають збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.

11:32, 9 квітня

Як удари ЗСУ по ворогу вплинули на співвідношення боєприпасів на фронті

Олександр Сирський сказав, що після серії дуже вдалих ударів в межах операції deepstrike цифра використаних артилерійських снарядів у противника на добу зменшилась майже вдвічі.

Щоденно росіяни витрачали близько 40 і більше тисяч боєприпасів. А після наших ударів цифра різко змінилася і коливається на рівні 23, хоча зараз трохи поповзла вгору – на рівні 27 – 28 тисяч.

11:28, 9 квітня

Чи можливий наступ з боку Білорусі

Олександр Сирський заявив, що масштабні навчання "Захід-2025", які проводить зараз Білорусь та Росія, мають на меті приховане створення угруповань наступальних військ.

Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ,
– сказав генерал.

Власне, так розпочиналося й повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Тож подальші навчання Білорусі та Росії восени 2025 року також слід сприймати серйозно та відповідно готуватися.