Що ще сказав Олександр Сирський в інтерв'ю для LB.ua та які заяви зробив – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області, – Сирський
Головне з інтерв'ю Олександра Сирського
Чи дійсно війна зайшла у глухий кут
Головнокомандувач ЗСУ прокоментував слова Валерія Залужного з 2023 року, що війна зайшла у глухий кут. За словами Сирського, після цієї оцінки був уже Курський наступ. І фактично він повністю відтворив ту наступальну операцію, яка була у Харкові.
Тож просування є з обох сторін, і це точно не глухий кут.
Сирський прокоментував статтю NYT про провал контрнаступу
Олександр Сирський заявив, що із великого розслідування The New York Times він дізнався багато нового, що він нібито казав і робив.
За словами головнокомандувача ЗСУ, кожен український офіцер та генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що написане у цій статті не відповідає дійсності.
Ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали 5 бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені,
– сказав генерал.
Задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані.
Як зазначив Сирський, розрахунок цієї операції був на несподіванку, на те, що ми такими сміливими діями проб'ємо оборону противника. Але тоді, на жаль, не вистачило сил та засобів.
Скільки часу треба Україні, щоб покладатися у зброї лише на себе
За оцінками головнокомандувача ЗСУ, цей процес протягом останнього року дуже швидко просунувся вперед.
Сирський вважає, що цей рік також дасть Україні значний поштовх у виробництві озброєння, тому що наша держава увійшла у форсажний режим роботи.
Чи є у партнерів сили та засоби, щоб змінити стратегічну обстановку на фронті на нашу користь
Сирський підкреслив, що підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль, особливо з боку США. Але зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась, основна допомога йде від наших партнерів у Європі.
Але ж ми повинні розраховувати й на власні сили. І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо – вже партнери вивчають наш досвід,
– сказав головнокомандувач ЗСУ.
Зокрема, одним із таких напрямків є наші вітчизняні безпілотники.
Наступ на Сумщину та Харківщину вже фактично розпочався
Головнокомандувач ЗСУ сказав, що слова Володимира Зеленського в інтерв'ю журналістам про підготовку наступу ворога у Сумській та Харківській області дійсно є правдивими.
Ба більше, генерал наголосив, що цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, наші військові спостерігають збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.
Як удари ЗСУ по ворогу вплинули на співвідношення боєприпасів на фронті
Олександр Сирський сказав, що після серії дуже вдалих ударів в межах операції deepstrike цифра використаних артилерійських снарядів у противника на добу зменшилась майже вдвічі.
Щоденно росіяни витрачали близько 40 і більше тисяч боєприпасів. А після наших ударів цифра різко змінилася і коливається на рівні 23, хоча зараз трохи поповзла вгору – на рівні 27 – 28 тисяч.
Чи можливий наступ з боку Білорусі
Олександр Сирський заявив, що масштабні навчання "Захід-2025", які проводить зараз Білорусь та Росія, мають на меті приховане створення угруповань наступальних військ.
Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ,
– сказав генерал.
Власне, так розпочиналося й повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Тож подальші навчання Білорусі та Росії восени 2025 року також слід сприймати серйозно та відповідно готуватися.