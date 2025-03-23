Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Петра Павела в интервью "Европейской правде".

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Что сказал Павел о контрнаступлении ВСУ в 2023 году

По словам чешского лидера, когда Украина 2 года назад планировала контрнаступление, чтобы освободить все оккупированные территории, "уже не было предпосылок для успеха".

Для успешного контрнаступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил не менее 3:1, а лучше 5:1. А вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу последней,

– объяснил Павел.

По мнению президента Чехии, вполне очевидно, что при таком соотношении "контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории".

К слову, еще в 2023 году Петр Павел заявлял, что украинские военные имеют только "одну попытку для большого контрнаступления". Тогда президент Чехии говорил, что наступательные действия должны состояться в течение нескольких следующих месяцев и "окно возможностей открыто только в 2023 году".

Он также объяснил, что для следующих контрнаступлений Украине может не хватить ресурсов, а новое оружие будет получить сложнее. К тому же Павел обращал внимание на изменения на политических аренах, которые состоятся из-за выборов в США.