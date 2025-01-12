Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом прокомментировал информацию о том, что определенные подразделения во время контрнаступательной операции также были и в Донецке. По его словам, это было вполне возможным.

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Действительно ли ВСУ могли зайти в оккупированный Донецк в 2023 году

Командир батальона беспилотных систем "Хищники высот" с позывным "Кондор" сообщил, что украинские военные якобы заходили в Донецк во время контрнаступательных действий 2023 года. По его словам, тогда все силы бросили на южное направление, одновременно оккупанты не защищали Луганскую и Донецкую области.

Я думаю, что они (эти области – 24 Канал) были не менее уязвимыми, чем территории Запорожской области. Надо не забывать, как наши бойцы отражали накаты на Марьинку, а с ее окраин уже видно Донецк. То есть Донецк всегда был рядом – не только со стороны Марьинки, но и других направлений. Могли ли мы зайти в Донецк? Да. Но стоило ли это было делать? Думаю, нет.

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Обратите внимание! Марьинка была оккупирована еще в 2014 году, однако полностью от россиян ее освободили 5 августа того же года. Уже с началом полномасштабного вторжения за город снова начались бои. Там армия врага понесла большие потери, и все же Марьинку снова удалось оккупировать 26 декабря 2023 года.

Россияне фактически сравняли город с землей.

Как пояснил руководитель Центра изучения оккупации, эта история не новая, но правдивая. Просто в свое время она не набрала необходимого резонанса.

Более того, Андрющенко добавил, что накануне контрнаступления ВСУ 2023 года шли публичные разговоры о том, что не стоит брать Донецк. Ведь это были бы сложные городские бои, которые бы потребовали многих усилий и привели бы к многочисленным жертвам.

"В 2022 в начале марта часть подразделений, не буду называть номеров этих соединений, заходили в Горловку и даже брали там пленных. Таких случаев было много. Другое дело – была ли в этом необходимость с разных точек зрения. Такие вещи могут создавать искаженные оценки, а нам важно этого избегать", – объяснил Андрющенко.