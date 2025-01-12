Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом прокоментував інформацію про те, що певні підрозділи під час контрнаступальної операції також були і в Донецьку. За його словами, це було цілком можливим.

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Чи справді ЗСУ могли зайти в окупований Донецьк у 2023

Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" з позивним "Кондор" повідомив, що українські військові нібито заходили у Донецьк під час контрнаступальних дій 2023 року. За його словами, тоді усі сили кинули на південний напрямок, водночас окупанти не захищали Луганську та Донецьку області.

Я думаю, що вони (ці області – 24 Канал) були не менш вразливими, аніж території Запорізької області. Треба не забувати, як наші бійці відбивали накати на Мар'їнку, а з її околиць вже видно Донецьк. Тобто Донецьк завжди був поруч – не лише з боку Мар'їнки, а й інших напрямків. Чи могли ми зайти в Донецьк? Так. Але чи варто це було робити? Думаю, ні.

– наголосив Петро Андрющенко.

Зверніть увагу! Мар'їнка була окупована ще у 2014 році, однак повністю від росіян її звільнили 5 серпня того ж року. Вже з початком повномасштабного вторгнення за місто знову розпочалися бої. Там армія ворога зазнала великих втрат, та все ж Мар'їнку знову вдалося окупувати 26 грудня 2023 року.

Росіяни фактично зрівняли місто з землею.

Як пояснив керівник Центру вивчення окупації, ця історія не нова, але правдива. Просто свого часу вона не набрала необхідного резонансу.

Ба більше, Андрющенко додав, що напередодні контрнаступу ЗСУ 2023 року точилися публічні розмови про те, що не варто брати Донецьк. Адже це були б складні міські бої, які б потребували багатьох зусиль і призвели б до численних жертв.

"У 2022 на початку березня частина підрозділів, не називатиму номерів цих з'єднань, заходили в Горлівку і навіть брали там полонених. Таких випадків було багато. Інша справа – чи в цьому була потреба з різних точок зору. Такі речі можуть створювати викривлені оцінки, а нам важливо цього уникати", – пояснив Андрющенко.