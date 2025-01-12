Деталі передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Ворог хоче, щоб ЗСУ залишили Покровськ без бою
Зараз окупантам залишилося трохи менше, ніж 7 кілометрів від траси на Дніпропетровщину. І вони рухаються на захід від Покровська.
Представник ГУР Андрій Черняк повідомив про нову ідею росіян.
Вони розуміють, що втратять багато сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вирішили застосувати іншу стратегію: підійти з півдня й обійти місто,
– сказав розвідник.
Росіяни вирішили перерізати трасу між Покровськом і Костянтинівкою. Таким чином, оборонці міста будуть відрізані від логістики та будуть змушені вийти без бою.
Ситуація під Покровськом
Як швидко ворогові вдасться реалізувати свій задум, буде залежати від рівня укріплень в цьому районі. І від кількості українських захисників, яких дедалі більше бракує.
Окрім цього в районі Покровська важкопрохідна місцевість, яка може затримати ворога.