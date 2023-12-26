Про це під час брифінгу 26 грудня зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає 24 Канал. Він додав, що Мар'їнка трималася 2 роки.

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"Я можу сказати, що цього населеного пункту більше не існує", – сказав Головнокомандувач.

Оборона Мар'їнки

Валерій Залужний наголосив, Мар'їнка трималася 2 роки "спочатку вулиця за вулицею, а потім будинок за будинком". Та інтенсивність бойових дій на даному напрямку дуже висока.

"Ми захищаємо кожен клаптик нашої земля. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом з камінням, землею і нашими бійцями – життя наших бійців нам важливіше", – підкреслив Залужний.

Він додав, що на сьогодні бійці Збройних Сил України ще перебувають у північній частині міста. Крім цього підготували оборонний рубіж.

Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом,

– додав Головнокомандувач.

Як пише Громадське, під час свого брифінгу Валерій Залужний зазначив, що "українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Мар'їнки, а в інших — трохи далі".

Зазначимо, напередодні Сєргєй Шойгу відзвітував перед Владіміром Путіним про "захоплення" Мар'їнки і це поширили так звані російські ЗМІ. Того ж дня у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію зазначивши, що бої за місто тривають.

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