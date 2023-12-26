Об этом во время брифинга 26 декабря отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает 24 Канал. Он добавил, что Марьинка держалась 2 года.

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"Я могу сказать, что этого населенного пункта больше не существует", – сказал Главнокомандующий.

Оборона Марьинки

Валерий Залужный отметил, что Марьинка держалась 2 года "сначала улица за улицей, а затем дом за домом". Но интенсивность боевых действий на данном направлении очень высока.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земля. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, землей и нашими бойцами – жизнь наших бойцов нам важнее", – подчеркнул Залужный.

Он добавил, что на сегодняшний день бойцы Вооруженных Сил Украины еще находятся в северной части города. Кроме этого, подготовили оборонительный рубеж.

Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта,

– добавил Главнокомандующий.

Как пишет Громадське, во время своего брифинга Валерий Залужный отметил, что "украинские войска отошли: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше".

Отметим, накануне Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о "захвате" Марьинки и это распространили так называемые российские СМИ. В тот же день в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию отметив, что бои за город продолжаются.

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