Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Залужного в телеграмме.

Смотрите также "Если стану президентом, пойду на требования России": Арестович оконфузился заявлениями в интервью Собчак

Что сказал Залужный о распространении в СМИ информации о его "подготовке к выборам"?

Дипломат отметил, что жаль, что украинские медиа, "имея возможность проверять информацию", "моментально разносят фейки в стране, воюющей".

"И уже не удивляет, что это делается синхронно с российской пропагандой", – добавил он.

Залужный подчеркнул, что не признает никаких идей проведения выборов во время войны.

Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с любой политической силой,

– подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы "невозможны".

По словам Залужного, используя анонимные источники, Россия "распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, что нас убивает".

"Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партии, штабы и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой", – заявил дипломат.

Что предшествовало?