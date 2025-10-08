Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Залужного в телеграмі.

Що сказав Залужний про поширення в ЗМІ інформації про його "підготовку до виборів"?

Дипломат зазначив, що шкода, що українські медіа, "маючи можливість перевіряти інформацію", "вмить розносять фейки у країні, що воює".

"І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою", – додав він.

Залужний підкреслив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни.

Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою,

– наголосив дипломат.

Він також наголосив, що поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів "неможливі".

За словами Залужного, використовуючи анонімні джерела, Росія "розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває".

"Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби та навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою", – заявив дипломат.

